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Глава Нацполиции анонсировал создание «полиции превенции»

26.12.2017 14:05

В 2018 году планируется создание общего подразделения Национальной полиции под названием “полиция превенции”. 

Об этом во время итоговой пресс-конференции заявления председатель Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

Князев анонсировал создание полиции превенции

“Я думаю, что к концу 2018 года мы сможем унифицировать и сделать единый стандарт патрульной полиции и полиции общественной безопасности — мы их объединим. Не будет два разных департамента. Думаю, что придем к одному общему подразделению — это будет называться „полиция превенции“”, — отметил С.Князев.

 

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