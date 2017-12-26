Суд освободил сына Авакова от электронного браслета. «Рюкзачное» дело «рассасывается»?

Об этом Українським Новинам сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Судебное заседание состоялось в пятницу, 22 декабря.

САП просила продлить сыну Авакова личное обязательство, ношение браслета и другие обязательства.

При этом суд продлил личное обязательство и обязанность Авакова являться к следователю по первому вызову и сообщать о смене места проживания.

Суд отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

Как сообщали Українські Новини, глава НАБУ заявил, что расследование против сына Авакова завершат за несколько недель.

НАБУ закупило у Владимира Литвина, который проходит по делу "рюкзаков Авакова", рубашки под бронежилеты на сумму почти 340 тысяч гривен.

1 ноября суд отказался арестовать Александра Авакова, Чеботаря и Литвина по делу о хищении 14 млн гривен при закупке МВД рюкзаков для Национальной гвардии.