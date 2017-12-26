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Суд освободил сына Авакова от электронного браслета. «Рюкзачное» дело «рассасывается»?

26.12.2017 14:15

Соломенский суд Киева отменил обязательство сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра носить электронный браслет контроля.

Об этом Українським Новинам сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Суд отменил обязательство ношения электронного браслета для сына Авакова. Скриншот видео politeka

Судебное заседание состоялось в пятницу, 22 декабря.

САП просила продлить сыну Авакова личное обязательство, ношение браслета и другие обязательства.

При этом суд продлил личное обязательство и обязанность Авакова являться к следователю по первому вызову и сообщать о смене места проживания.

Суд отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

Как сообщали Українські Новини, глава НАБУ заявил, что расследование против сына Авакова завершат за несколько недель.

НАБУ закупило у Владимира Литвина, который проходит по делу "рюкзаков Авакова", рубашки под бронежилеты на сумму почти 340 тысяч гривен.

1 ноября суд отказался арестовать Александра Авакова, Чеботаря и Литвина по делу о хищении 14 млн гривен при закупке МВД рюкзаков для Национальной гвардии.

 

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