Суд освободил сына Авакова от электронного браслета. «Рюкзачное» дело «рассасывается»?

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Соломенский суд Киева отменил обязательство сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра носить электронный браслет контроля.
Об этом Українським Новинам сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Судебное заседание состоялось в пятницу, 22 декабря.
САП просила продлить сыну Авакова личное обязательство, ношение браслета и другие обязательства.
При этом суд продлил личное обязательство и обязанность Авакова являться к следователю по первому вызову и сообщать о смене места проживания.
Суд отменил ношение электронного браслета и обязанность сдать на хранение паспорта для выезда за границу.
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