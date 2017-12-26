У Києві до 12 років засуджено узбека, який вбив 5-місячну дитину

За принципової позиції Київської місцевої прокуратури №3 в суді 30-річного громадянина Узбекистану визнано винним у вбивстві немовля та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2014 року, перебуваючи в одному з приватних будинків у с. Троєщина, у чоловіка та його співмешканки виникла сварка. В цей час 5-місячний хлопчик почав голосно кричати.

Зловмисник взяв дитину на руки та на кілька хвилин закрив долонею її обличчя, тим самим позбавивши хлопчика можливості дихати.



Після скоєного чоловік намагався позбавитися тіла дитини, проте був вчасно затриманий правоохоронцями.



На сьогодні рішенням Деснянського суду міста Києва 30-річного чоловіка визнано винним у вчинені злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України та призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.



Прес-служба прокуратури міста Києва