Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

У Києві до 12 років засуджено узбека, який вбив 5-місячну дитину

26.12.2017 14:25

 

За принципової позиції Київської місцевої прокуратури №3 в суді 30-річного громадянина Узбекистану визнано винним у вбивстві немовля та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2014 року, перебуваючи в одному з приватних будинків у с. Троєщина, у чоловіка та його співмешканки виникла сварка. В цей час 5-місячний хлопчик почав голосно кричати.

Картинки по запросу суд

Зловмисник взяв дитину на руки та на кілька хвилин закрив долонею її обличчя, тим самим позбавивши хлопчика можливості дихати.

Після скоєного чоловік намагався позбавитися тіла дитини, проте був вчасно затриманий правоохоронцями.

На сьогодні рішенням Деснянського суду міста Києва 30-річного чоловіка визнано винним у вчинені злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України та призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...