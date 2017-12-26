Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

За год в Украине были убиты шестеро полицейских

26.12.2017 14:35

В 2017 году потерь среди правоохранителей во время проведения спецопераций стало меньше

С начала 2017 года в ходе проведения специальных операций были убиты шесть полицейских. Об этом на брифинге по итогам уходящего года заявил глава Нацполиции Сергей Князев. 

Полиция Днепр

Как рассказал Князев, несмотря на это, за прошедшие два года правоохранители реже погибают в ходе спецопераций.

"Мы подсчитали свои ошибки, разобрали их в своей деятельности в течение 2016-го и в 2017-м году, минимизировали количество физических потерь работников полиции во время проведения специальных операций. К сожалению, мы все же имеем шесть убитых полицейских с начала года", - заявил он.

Кроме того, с начала года были осуждены 53 правоохранителя.

"В комплексной работе вместе с СБУ, прокуратурой, поскольку большинство этих преступлений расследовались следователями прокуратуры, могу констатировать, что 337 лицам-полицейским сообщено о подозрении в текущем году, из которых 53 осуждены, 20% из которых это руководители", - добавил Князев. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...