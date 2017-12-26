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В Киеве разоблачили банду похитителей и убийц

26.12.2017 14:45

Сотрудники Нацполиции совместно с СБУ и военной прокуратурой пресекли деятельность преступной организации, занимавшейся похищением и убийствами людей в Киеве.

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

В Киеве разоблачили банду, которая убивала и похищала людей

"Наиболее резонансное раскрытие на прошлой неделе... Пресечена деятельность преступной организации, которая убивала и похищала людей в городе Киеве", - отметил он.

По словам главного полицейского, в раскрытии деятельности этой преступной организации принимали участие работники Нацполиции, специального подразделения СБУ, а также военной прокуратуры, поскольку "очень дерзко работала эта группа".

Князев проинформировал, что спецоперация по задержанию членов этой преступной организации была проведена 15 декабря. Он рассказал, что на территории шести регионов Украины одновременно были проведены более 60 обысков и задержаны 5 активных членов преступной группировки, а организатор, по его данным, задержан на территории соседнего государства, однако не уточнил, какого именно.

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Глава Нацполиции подчеркнул, что в рамках этой спецоперации удалось раскрыть ряд дел об убийствах и посягательствах на жизнь людей в столице.

 

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