До 8 років засуджено екс-«заступника начштабу військової комендатури Жовтневого району Луганська»

Прокуратурою Луганської області підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно громадянина України за фактом вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації) та ч. 1 ст. 263 КК України (носіння бойових припасів).

Встановлено, що громадянин України, перебуваючи на посаді «заступника начальника штабу військової комендатури Жовтневого району міста Луганська», упродовж 2015-2016 років виконував функції з організації роботи так званої «комендатури», проводив профілактичні бесіди з військовослужбовцями терористичної організації «ЛНР», складав графіки патрулів та нарядів.

У грудні 2016 року, на виконання вказівок невстановлених осіб так званого «Міністерства державної безпеки ЛНР», чоловік слідував у пішому порядку в районі колишньої шахти «Родина» в Попаснянському районі Луганської області, де і був виявлений співробітниками поліції та Управління Служби безпеки України в Луганській області.

Під час затримання у останнього виявлено та вилучено 2 ручні осколкові гранати та паспорт «ЛНР».

Наразі поплічника терористів визнано винним у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області