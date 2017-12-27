В Киеве вооруженные преступники напали на пост полиции охраны (видео)

В центре Киева двое мужчин напали на полицию охраны. Злоумышленники были вооружены.

Около 10:00 на улице Михайловская, 12б двое мужчин проникли на стройку. Объект охраняли сотрудники полиции охраны. Злоумышленники ворвались на пост и стали угрожать. Об этом Информатор узнал на месте задержания.

Правоохранители нажали тревожную кнопку. На место прибыл наряд полиции охраны Киева. Злоумышленники начали бежать. Но полицейские догнали и задержали их.

Нападавшим около 30 лет. По предварительным данным, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. При них были пистолеты. Задержанные также представились членами добровольческого батальона, но какого именно, не признались.