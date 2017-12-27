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В столице семью академика медицины ограбили на 15 миллионов

26.12.2017 15:40

В Голосеевском районе столицы вечером, 25 декабря, произошло разбойное нападение.

Об этом сообщил источник "Обозревателя".

Картинки по запросу ограбление

По его информации, около 22 часов в частный дом академика НАМН, директора одного из Национальных институтов (госучреждение. - Ред.) проникли неизвестные в масках-балаклавах.

Они связали 68-летнего хозяина дома и его 66-летнюю супругу и, угрожая холодным оружием, потребовали отдать деньги.

Добычей преступников стала крупная сумма в гривне, евро и долларах США. Всего около 15 миллионов в гривневом эквиваленте.

На все про все у бандитов ушло полчаса.

 

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