В столице семью академика медицины ограбили на 15 миллионов

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В Голосеевском районе столицы вечером, 25 декабря, произошло разбойное нападение.
Об этом сообщил источник "Обозревателя".
По его информации, около 22 часов в частный дом академика НАМН, директора одного из Национальных институтов (госучреждение. - Ред.) проникли неизвестные в масках-балаклавах.
Они связали 68-летнего хозяина дома и его 66-летнюю супругу и, угрожая холодным оружием, потребовали отдать деньги.
Добычей преступников стала крупная сумма в гривне, евро и долларах США. Всего около 15 миллионов в гривневом эквиваленте.
На все про все у бандитов ушло полчаса.
Постепенное удорожание контрабанды – это тоже метод борьбы с ней, а в комплексе с установлением контроля за продажами в интернете и жесткой позицией ГФС по фискализации...