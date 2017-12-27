До відома громадян щодо порядку апеляційного оскарження судових рішень

15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України № 2147-VIII від 03.10.2017 року, яким Цивільний процесуальний кодекс України викладено в новій редакції.

Звертаємо увагу, що відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 розділу XIII «Перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу України (в редакції закону №2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. У разі порушення порядку подання апеляційної скарги відповідний суд повертає таку скаргу без розгляду.

Таким чином, у перехідний період оскарження рішень суду першої інстанції (рішень та ухвал) здійснюється за новими строками – 30 та 15 календарних днів відповідно, однак за старими правилами – через суд першої інстанції.

Нагадуємо, що Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацією України у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади оголошення про створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. // court.gov.ua