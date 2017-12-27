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Умер композитор Владимир Шаинский

26.12.2017 16:03

На 93-м году жизни умер композитор Владимир Шаинский, сообщает телеканал «Культура».

Шаинский известен как автор многих известных песен для детей, музыки для мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену, «Крошка енот». Всего — более 40 кинокартин и мультфильмов. Среди известных песен — «От улыбки станет всем светлей», «Пропала собака», «Облака», «Мамонтенок», «Голубой вагон».

Картинки по запросу Владимир Шаинский

Он также написал песни «Мы начинаем КВН», «Родительский дом» и «Не плачь, девчонка». Его песни исполняли Майя Кристалинская, Людмила Зыкина и Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко.

Шаинский родился в 1925 году в Киеве. С 2000 года он жил в Израиле, а в 2004 году переехал в США. Был болен раком желудка, перенес несколько операций. // Новая Газета

 

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