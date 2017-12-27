На Закарпатье женщина с сыном убила мужа забетонировала тело в колодце

В городе Хуст в Закарпатской обл. жена и 17-летний сын убили отца, после чего тело убитого спрятали в колодце, который засыпали и забетонировали. Об этом сообщается на сайте полиции Закарпатской обл.

Правоохранители установили, что разыскиваемый проживал в совместном доме с женой, с которой они были в процессе развода, и с тремя детьми.

"Подозрение правоохранителей вызвал тот факт, что после исчезновения мужа и объявления его в розыск куда-то пропали его 40-летняя бывшая жена и старший сын. А на дворе хозяйка спешно засыпала и забетонировала старый колодец. Когда правоохранители откопали его, то обнаружили на глубине около 4 метров тело разыскиваемого мужчины", - говорится в сообщении.

43-летний мужчина пропал полтора месяца назад, об его исчезновении в полицию сообщил его отец.

По данному факту хустская полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Тело направлено на экспертизу.

Также продолжается розыск пропавшей экс-жены потерпевшего и его 17-летнего сына, которые подозреваются в совершении умышленного убийства. // 112.ua