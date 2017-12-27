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Суд отказался запретить экстрадицию Саакашвили до вступления в силу решения суда

26.12.2017 16:27

Окружной административный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты Саакашвили, в котором он просил суд запретить Министерству юстиции Украины осуществлять экстрадицию их подзащитного до вступления в законную силу решения Окружного административного суда Киева по иску М.Саакашвили в миграционную службу об отказе в предоставлении ему дополнительной защиты.

Об этом сообщила судья Татьяна Скочок во время судебного заседания, передает корреспондент УНН.

Михо

"В удовлетворении заявления об обеспечении иска отказать", - объявила резолютивную часть решения судья. Она также уточнила, что решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Судья Т.Скочок также отметила, что в настоящее время суд рассмотрел все ходатайства стороны истца.

Отметим, что во время сегодняшнего подготовительного заседания ни Саакашвили, ни его защитников не было.

Напомним, защита Саакашвили обратился в суд с ходатайством, в котором просил запретить ГМС совершать любые действия по принудительному возвращению М.Саакашвили до момента вступления в законную силу решения Окружного админсуда Киева.

Также представитель М.Саакашвили просил суд запретить Минюста осуществлять экстрадицию до момента вступления в законную силу решения суда.

Как сообщалось, суд начал рассмотрение иска Саакашвили в миграционную службу.

 

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