В затопленном карьере на Черкасщине обнаружили авто с трупом мужчины

В Черкасской области погиб водитель автомобиля. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла в городе Шпола.

"Поступило сообщение об автомобиле, находящемся неподалеку от берега в затопленном карьере. Согласно сообщению, внутри салона автомобиля находится человек. Для обследования дна карьера на место происшествия прибыла поисково-спасательная водолазная служба. После обследования дна водоема водолазы на глубине 6 метров, в 5 метрах от берега обнаружили автомобиль ВАЗ", – рассказали в ГСЧС.

С помощью автокрана автомобиль вытащили на берег. Внутри салона находилось тело водителя. // Сегодня