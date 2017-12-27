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В затопленном карьере на Черкасщине обнаружили авто с трупом мужчины

26.12.2017 16:52

Транспортное средство подняли прибывшие спасатели.

В Черкасской области погиб водитель автомобиля. Об этом сообщает ГСЧС.

Фото: ГСЧС

По данным ведомства, трагедия произошла в городе Шпола.

"Поступило сообщение об автомобиле, находящемся неподалеку от берега в затопленном карьере. Согласно сообщению, внутри салона автомобиля находится человек. Для обследования дна карьера на место происшествия прибыла поисково-спасательная водолазная служба. После обследования дна водоема водолазы на глубине 6 метров, в 5 метрах от берега обнаружили автомобиль ВАЗ", – рассказали в ГСЧС.

С помощью автокрана автомобиль вытащили на берег. Внутри салона находилось тело водителя. // Сегодня

 

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