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В Ужгороде женщина на «евробляхе» «разнесла» торговые точки на продуктовом рынке

26.12.2017 17:14

Машина снесла торговый ряд, в аварии пострадали трое пешеходов

В Ужгороде водитель автомобиля Mercedes на иностранной регистрации въехала в одну из торговых точек на рынке.

На месте аварии. Фото: Нацполиция

"Сегодня, 26 декабря, около 12:00, поступило сообщение, что на улице Белинского женщина-водитель, двигаясь по проезжей части стихийного рынка, не справилась с управлением и въехала в торговый ряд", – сообщает полиция Закарпатья.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали трое пешеходов в возрасте 50, 61 и 70 лет. С незначительными травмами они госпитализированы в городскую больницу. Все обстоятельства дела выясняют следователи. // Сегодня

 

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