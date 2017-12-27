На Тернопольщине очевидца ДТП во время оформления насмерть сбил автобус

Страшный случай произошел в понедельник, 25 декабря, на Тернопольщине, во время которого погибли два человека.

Сначала на автодороге Доманово-Коваль-Черновцы-Тереблече водитель грузовика MAN не увидел пешехода, в темной одежде вышедшего на проезжую часть, и сбил его насмерть. Свидетелями этого ДТП стали водитель и пассажиры автомобиля Renault Trafic, которые остановились и вызвали полицию и скорую.

Во время того, как полиция осматривала место происшествия, водитель автомобиля Mercedes Sprinter, ехавшего по трассе, не заметил установленные предупреждающие знаки, сообщавшие о ДТП, и влетел в это самое Renault, стоявшее на обочине. На тот момент в нем находился один из работников полиции и опрашивал свидетеля.

От удара машина по инерции начала двигаться вперед, сбила полицейскую, которая осматривала место предыдущей аварии, и врезалась в служебное авто. Самое страшное, что во время этого погиб мужчина, сидевший в салоне. Он умер в карете скорой помощи.

Еще троих пострадавших, среди которых несовершеннолетняя девочка, доставили в больницу с ушибами и переломами. Следователя бригада скорой доставила в реанимационное отделение.

Водитель Mercedes скрылся с места аварии, но уже через несколько часов его личность была установлена и сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения. // ТСН