Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

На Тернопольщине очевидца ДТП во время оформления насмерть сбил автобус

26.12.2017 17:40

Водитель скрылся с места ДТП, но полиция его быстро разыскала.

Страшный случай произошел в понедельник, 25 декабря, на Тернопольщине, во время которого погибли два человека.

Картинки по запросу ДТП

Сначала на автодороге Доманово-Коваль-Черновцы-Тереблече водитель грузовика MAN не увидел пешехода, в темной одежде вышедшего на проезжую часть, и сбил его насмерть. Свидетелями этого ДТП стали водитель и пассажиры автомобиля Renault Trafic, которые остановились и вызвали полицию и скорую.

Во время того, как полиция осматривала место происшествия, водитель автомобиля Mercedes Sprinter, ехавшего по трассе, не заметил установленные предупреждающие знаки, сообщавшие о ДТП, и влетел в это самое Renault, стоявшее на обочине. На тот момент в нем находился один из работников полиции и опрашивал свидетеля.

От удара машина по инерции начала двигаться вперед, сбила полицейскую, которая осматривала место предыдущей аварии, и врезалась в служебное авто. Самое страшное, что во время этого погиб мужчина, сидевший в салоне. Он умер в карете скорой помощи.

Еще троих пострадавших, среди которых несовершеннолетняя девочка, доставили в больницу с ушибами и переломами. Следователя бригада скорой доставила в реанимационное отделение.

Водитель Mercedes скрылся с места аварии, но уже через несколько часов его личность была установлена и сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения.  // ТСН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...