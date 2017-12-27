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Какая «потеря»! Россия не пригласит Украину наблюдать за очередными «выборами Путина»

26.12.2017 17:55

Россия не будет направлять Украине приглашение наблюдать за проведением президентских выборов 2018 года.

Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

выборы путина

"Вы сами понимаете, это было бы лукавство, совершенно бессмысленно сейчас направлять приглашения на выборы на Украину. Это нереально... В данном случае я не хочу ни лукавить, ни высказывать какие-то нереальные возможности. Нет. Уровень отношений наших стран в данной ситуации пока не позволяет нам обмениваться наблюдателями", — сказала Э.Памфилова журналистам в ответ на вопрос, направит ли российский ЦИК приглашение наблюдать за выборами Центризбиркому Украины.

Она отметила, что ЦИК направлял приглашения на недавнюю международную конференцию об электоральных тенденциях, которая состоялась в Москве, в том числе, украинским коллегам, но ответа не получил.

 

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