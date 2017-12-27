Мужчина попытался оформить кредитную карт, выдав себя... за умершую мать

В Москве по заявлению сотрудников банка возбуждено дело о покушении на мошенничество (статья 30, статья 159 УК) в отношении местного жителя, сообщает МВД.

Со слов заявителя, в банк пришел посетитель в женской одежде, который предъявил паспорт на имя 65-летней женщины, и попросил оформить кредитную карту с лимитом в 75 тысяч рублей.

Сотрудников банка смутил внешний вид посетителя и предъявленный документ, они вызвали полицейских. Мужчина ушел из банка еще до прибытия силовиков, но позже его задержали полицейские в районе Зябликово.

Полицейские установили, что 39-летний мужчина переоделся в женскую одежду и взял паспорт умершей матери.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде. // Медиазона