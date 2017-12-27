Мужчина попытался оформить кредитную карт, выдав себя... за умершую мать

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В Москве по заявлению сотрудников банка возбуждено дело о покушении на мошенничество (статья 30, статья 159 УК) в отношении местного жителя, сообщает МВД.
Со слов заявителя, в банк пришел посетитель в женской одежде, который предъявил паспорт на имя 65-летней женщины, и попросил оформить кредитную карту с лимитом в 75 тысяч рублей.
Сотрудников банка смутил внешний вид посетителя и предъявленный документ, они вызвали полицейских. Мужчина ушел из банка еще до прибытия силовиков, но позже его задержали полицейские в районе Зябликово.
Полицейские установили, что 39-летний мужчина переоделся в женскую одежду и взял паспорт умершей матери.
С подозреваемого взяли подписку о невыезде. // Медиазона
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