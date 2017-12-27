На Киевщине чинуша взяла мзду автомобилем

В Киевской обл. задержали на взятке секретаря бюджетной комиссии одного из поселковых советов, которая получила незаконное вознаграждение в виде легкового автомобиля и 5 тыс. грн. Об этом сообщается в сообщении прокуратуры города Киева в Facebook.

Фото: Facebook Прокуратура города Киева

"Женщину-чиновника задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля "Volkswagen Sharan" и денежных средств в сумме 5 тыс. грн. Первая часть взятки составляла 2 тысячи долларов США и была получена злоумышленницей в ноябре текущего года", - говорится в сообщении.

Чиновница требовала взятку от предпринимателя за содействие в принятии положительного решения председателем и членами исполкома поселкового совета о предоставлении разрешения на размещение двух МАФов на территории указанного поселка.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. // 112.ua