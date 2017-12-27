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ГПУ и НАБУ договорились «не выносить сор из избы»

27.12.2017 01:47

 Луценко: мы с Сытником согласились, что публичное "сведение счетов" было ошибкой

Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам заявил о том, что он, совместно с директором НАБУ Артемом Сытником, признает то, что публичное "сведение счетов" было ошибкой, сообщает УНН.

Картинки по запросу ГПУ и НАБУ

“Я не имею права закрывать глаза на то, что НАБУ, как мне кажется, как кажется нашим профессиональным прокурорам, сегодня нарушает ту или иную часть законодательства. Мы встретились с господином Сытником буквально на днях после его возвращения из США, мы провели обсуждения ситуации и совместно пришли к тому, что было ошибкой публичное сведение счетов. Заявления НАБУ о том, что им препятствуют и другие вещи, в том числе с моей стороны. Этого не понимают ни украинцы, ни за рубежом”, — заявил Луценко.

Он также отметил, что такая ситуация наносила удар по правоохранительной системе.

“Поэтому я сразу предлагал тогда и сейчас стою на том, что нужно за столом обсуждать проблемы и делать реальные шаги навстречу друг другу”, — сказал он.

 

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