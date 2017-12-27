Суддя, який дав умовний строк Крисіну, відпустив ще двох тітушок, обвинувачених у замаху на вбивство

Про це ТЕКСТИ повідомив керівник відділу прокурорів Департаменту спеціальних розслідувань Олексій Донський.

Напад тітушок на В'ячеслава Веремія, який намагався зняти на відео дії тітушок

Таке рішення про зміну запобіжного заходу для обвинувачених тітішок прийняли судді Мартинов та Лінник Шевченківського суду Києва у вівторок 26 грудня. При цьому Лінник - автор вироку з умовним терміном "тітушководу" Крисіну, який брав участь у нападі на Веремія на цьому ж перехресті у цей же час.

Суб забов'язав Костенка та Гебана не спілкуватись зі свідками обвинувачення, здати закордонні паспорти, не відлучатись з Києва без дозволу суду та носити електронний браслет.

У той же час зі своїх джерел ТЕКСТАМ відомо, що станом на вечір 26 грудня браслети підсудним з такими прізвищами у Нацполіції не одягали. Зазвичай це може ставатись з деякою затримкою через постійні скарги поліцію на нестачу браслетів та їх постійні поломки.



У чому їх обвинувачують

Трьох тітушок - Костенка, Гебана та Погребного (останній опинився під домашнім арештом ще раніше) судять за напади з використанням вогнепальної зброї поблизу Майдану увечері 18 лютого 2014 року. Вогнепальні поранення від Костенка, Гебана та Погребного в цьому епізоді отримали шестеро майданівців. Це сталось на перехресті Великої Житомирської та Володимирської.

За версією прокуратури, використовуючи холодну(кийки та інші предмети) та вогнепальну нарізну зброю (пістолети та карабіни) тітушки вчиняли напади на протестувальників поблизу верхнього виходу з Майдану, поблизу Михайлівської площі.

"Вони обвинувачуються в завершеному замаху на вбивство, оскільки їх задумом було саме вбивство і вони вчинили всі дії, які вважали потрібними, аби здійснити свій задум. Проте смерть людей не настала через незалежні від нападників чинники - вчасно надану медичну допомогу", - розказав ТЕКСТАМ прокурор у справі Валерій Смірнов.

За його словами, загалом від вогнепальних поранень, спричинених підсудними Гебаном, Костенком та Погрібним постраждало шестеро осіб, також були ще потерпіли від побоїв кийками та іншою зброєю.

Серед постраждалих від дій тітушок були важко поранені.

Окрім того, серед висунутих Костенку, Гебану та Погребному обвинувачень є статті кримінального кодексу про незаконне перешкодження мітингам та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Зв'язок зі справою Крисіна та Веремія

Саме напади цих тітушок та їх подільників на Великій Житомирській намагався зняти на відео В'ячеслав Веремій, після чого "тітушковод" Крисін разом зі своїми підлеглими витягли його з авто, поранили та побили.

Внаслідок нападу Веремій загинув, а Крисіну днями оголосили вирок за ці події. Крисіна визнали винним у хуліганстві та присудили умовний строк. Вирок Крисіну виніс суддя Лінник.

Нагадаємо, Крисін визнав, що він зібрав тітушок на перехресті Великої Житомирської та Володимирської у ту ніч на замовлення, за яке отримав 20 тис доларів.

Суд Костенка, Гебана та Погребного зірвали присяжні

Аргументація суддів Мартинова та Лінника, які відпустили з СІЗО обвинувачених тітушок полягала в тому, що суд безрезультатно триває вже 2,5 роки, і весь час вони знаходяться у СІЗО, каже Олексій Донський.

Для Костенка і Гебана діє «закон Савченко», оскільки він був прийнятий під час їх арешту, а це значить, що за ним вони вже провели за гратами без вироку 5 років, що нібито порушує розумні строки. Це і стало приводом змінити утримання їх під вартою у СІЗО на домашній арешт.

Ухвала суду, якою Костенко та Гебану змінюють запобіжний захід на домашній арешт. Стр 1. Фото: Вікторія Дейнека