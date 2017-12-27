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На Рівненщині затримали чоловіка, який забив до смерті свою матір

27.12.2017 02:48

26 грудня у селі Золотолин правоохоронці затримали 40-річного місцевого жителя, який напередодні завдав смертельних тілесних ушкоджень своїй матері.

 

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що ввечері 25 грудня між 77-річною жінкою та її нетверезим 44-річним сином виник конфлікт, у результаті якого той жорстоко побив матір, завдавши їй численних ударів ногами, руками та дерев’яною палицею по всьому тілу. Після того, як жінка без свідомості впала на ліжко, кривдник покинув її та пішов спати.

Картинки по запросу забив до смерті

Без ознак життя матір виявила 40-річна дочка, яка вранці повернулася додому.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Слідчі готують клопотання до суду про обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

 

 

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