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НАБУ получило разрешение на проведение выемки документов в «Ощадбанке»

27.12.2017 11:45

Постановлениями Соломенского суда города Киева разрешено проведение следственных действий детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в государственном "Ощадбанке". Следственные действия будут проводиться в рамках расследования фактов незаконного списания средств, конфискованных у окружения экс-президента Виктора Януковича. 

Об этом УНН сообщает со ссылкой на собственные источники и судебные постановления.

НАБУ получило разрешение на проведение выемки документов в "Ощадбанке"

В "Ощадбанк" поступили постановления Соломенского райсуда столицы о выемке по ходатайству следственных детективов НАБУ документов по оффшорным компаниям.

Выемки происходят по делам по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета.

С постановлений Соломенского райсуда понятно, что возбуждено не одно, а как минимум три дела в отношении должностных лиц - ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест) и ст. 191 (растрата) УК Украины.

 

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