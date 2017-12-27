В Киевской области юнец получил 5 лет за изнасилование

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В Киевской области юноша, находясь на испытательном сроке за совершение кражи, изнасиловал женщину.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Злоумышленник признан виновным и приговорен к максимальной мере наказания — 5 годам лишения свободы.
«В июле 2016 года, в одном из сел Переяслав-Хмельницкого района, 17-летний юноша, находясь на испытательном сроке за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 У К Украины, совершил преступление против половой свободы и половой неприкосновенности личности, а именно изнасиловал потерпевшую с применением физического насилия», — сообщили в прокуратуре.
Не соглашаясь с приговором суда, обвиняемый подал апелляционную жалобу.
«В суде апелляционной инстанции прокурор доказал вину обвиняемого и приговор суда оставлен без изменений», — подчеркнули правоохранители. // realist
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