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Премьер инициирует отставку главы «Укроборонпрома»

27.12.2017 12:05

 Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за увольнение руководителя "Укроборонпрома" Романа Романова за непогашение в срок долгов по зарплате на судостроительных заводах. 

Об этом он заявил во время заседания Кабмина 27 декабря.

Пресс-служба Кабмина

Премьер напомнил, что срок исполнения поручения о погашении долга по зарплатам истек 25 декабря.

"Мы на одном из прошлых заседаний правительства рассматривался вопрос задолженности, Судостроительный завод имени 61 коммунара, Николаев. Я дал поручение правительству, подписал, по погашению задолженности перед коллективом руководителю "Укроборонпрома". Контрольный срок 25 декабря. Сегодня 27 декабря, задолженность не погашена. Я слышал обратную информацию, что они не могут это сделать. Я этого не понимаю", - подчеркнул он.

В связи с этим глава правительства заявил о решении подписать в среду представление на имя президента об увольнении Романова.

"Я сегодня подпишу представление на имя президента, а руководителю "Укроборонпрома" советую сегодня уволиться самостоятельно. Сказано - не сделано - до свидания, ищите другую работу. Придет новый руководитель, он найдет решение погашения задолженности перед работающими людьми. Поэтому сегодня я поставлю этот вопрос и надеюсь на то, что президент очень быстро примет решение об увольнении людей, которые не способны выполнять функции, которые на них возложены", - отметил глава правительства.

Напомним, Гройсман в ноябре поручил первому вице-премьеру Степану Кубиву разобраться с ситуацией, сложившейся на судостроительных предприятиях, входящих в состав госконцерна "Укроборонпром", и принять меры по погашению долгов по зарплате на этих предприятиях. // 112.ua

 

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