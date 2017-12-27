Россиянин ранил топором знакомого в споре о творчестве писателя Толкина

Следователи Алтайского края завершили предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по факту ссоры двух собутыльников, в ходе которой один из мужчин ударил потерпевшего топором. Причиной конфликта стал диспут о литературном наследии английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, написавшего роман-эпопею "Властелин колец".

Обвиняемому грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы, пишет "Сиб.фм" со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Преступление было совершено в конце сентября в Барнауле, когда подозреваемый, являясь любителем творчества Толкина, познакомился на улице с компанией молодежи. Новые знакомые пригласили мужчину, уже находившегося в состоянии алкогольного опьянения, распить с ними спиртное в гаражном боксе, и тот согласился.

После употребления алкоголя между участниками "гаражной вечеринки" начался спор по поводу творчества Толкина. Также собравшиеся горячо обсуждали вопросы обращения с древним оружием, в том числе с боевыми топорами. Словесная перепалка едва не переросла в драку, поэтому хозяин гаража выставил нового знакомого из помещения.

"Толкинист проживал неподалеку от гаражей. Он сходил домой за обычным бытовым топором и вернулся обратно", - пишет "Сиб.фм".

Дождавшись выхода на улицу одного из членов спорившей с ним компании, мужчина нанес ему несколько ударов топором по различным частям тела. Увидев кровь, нападавший скрылся с места происшествия.

Вскоре сотрудники полиции задержали агрессивного любителя фэнтези по месту жительства.

Уголовное дело возбудили по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия").

Добавим, "толкинисты" за последние 12 лет уже не раз попадали в криминальную хронику. В 2008 году в Волгограде обвинение в убийстве было предъявлено молодым людям, увлекавшимся историей рыцарства, изготовлением доспехов и ролевыми играми по сюжету книг Толкина.

По версии следователей, после распития пива злоумышленники заподозрили своего 19-летнего приятеля в воровстве. Решив проучить его, приятели избили и ранили предполагаемого вора ножом, а потом бросили его умирать. Спустя несколько дней преступники вернулись на место расправы, обложили труп жертвы автомобильными шинами и сожгли.

А в 2005 году в Екатеринбурге был осужден 31-летний житель Новоуральска Алексей Живаев, убивший подростка в ходе рыцарского турнира. Установлено, что игроки сражались пластиковыми мечами. Однако оружие, которым был смертельно ранен 16-летний Олег Брусницын, в полтора раза больше того, которым он защищался. Как посчитали следователи, Живаев вообще не должен был вступать в бой при таких обстоятельствах.

Алексею назначили наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. // NEWSru.com