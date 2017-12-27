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Брата певицы Рианны застрелили на Барбадосе после празднования Рождества

27.12.2017 12:32

Тавон Кайзен Аллейн был застрелен через несколько часов после того, как они вместе отпраздновали Рождество

Двоюродный брат известной певицы Рианны был застрелен на Барбадосе через несколько часов после того, как они вместе отпраздновали Рождество. Об этом сообщает Daily Mail.

instagram.com/badgalriri

Как сообщается, 26 декабря около 19:00 21-летний Тавон Кайзен Аллейн шел по дороге в районе Сент-Майкла, когда к нему подошел мужчина и несколько раз выстрелил. Тэвона доставили в больницу, однако, к несчастью, от полученных ран он скончался.

Сейчас полиция ищет стрелка и устанавливает мотивы преступления.

Рианна в своем Instagram опубликовала фотографию с братом. Свой пост певица сопроводила хештегом "конец насилию с применением оружия".

"Покойся с миром, кузен ... Не могу поверить, что только вчера вечером я держала тебя на руках! Никогда бы не подумала, что в последний раз чувствую тепло твоего тела. Буду любить тебя вечно!" - написала певица. // 112.ua

 

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