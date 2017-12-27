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В Петербурге задержали азербайджанца, ранившего ножом водителя автобуса с детьми

27.12.2017 12:45

В Петербурге задержали Ализаде Мустафаева, которого подозревают в нападении с ножом на водителя автобуса, перевозившего детей, говорится в сообщении Следственного комитета.

По версии СК, вечером 25 декабря Мустафаев вместе со знакомой Зульфией Саидмуратовой «с целью убийства напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей». Мустафаев нанес водителю несколько ударов ножом, а Саидмуратова — удары «неустановленными предметами». Затем нападавшие скрылись на машине Range Rover.

Картинки по запросу напал с ножом

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Саидмуратову пока не задержали.

Уголовное дело возбуждено по статьям о хулиганстве (пункт «а» части 1 статьи 213) и покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК).

«Фонтанка» писала, что на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга водитель посчитал, что его подрезал автобус, который вез детей с мероприятия. Мустафаев вышел из машины и заставил водителя покинуть автобус, затем начал наносить удары ножом. // Медиазона

 

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