В Петербурге задержали азербайджанца, ранившего ножом водителя автобуса с детьми

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В Петербурге задержали Ализаде Мустафаева, которого подозревают в нападении с ножом на водителя автобуса, перевозившего детей, говорится в сообщении Следственного комитета.
По версии СК, вечером 25 декабря Мустафаев вместе со знакомой Зульфией Саидмуратовой «с целью убийства напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей». Мустафаев нанес водителю несколько ударов ножом, а Саидмуратова — удары «неустановленными предметами». Затем нападавшие скрылись на машине Range Rover.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Саидмуратову пока не задержали.
Уголовное дело возбуждено по статьям о хулиганстве (пункт «а» части 1 статьи 213) и покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК).
«Фонтанка» писала, что на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга водитель посчитал, что его подрезал автобус, который вез детей с мероприятия. Мустафаев вышел из машины и заставил водителя покинуть автобус, затем начал наносить удары ножом. // Медиазона
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