В столичном озере обнаружили тело женщины

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Сегодня утром в Киеве на озере Алмазное на поверхности воды нашли тело женщины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС столицы.
«Тело женщины найдено в 120 м от берега на поверхности воды. Бойцы с помощью надувной лодки достали тело женщины и передали правоохранительным органам», — отметили спасатели.
Сейчас причины трагедии выясняют правоохранительные органы. // Realist
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