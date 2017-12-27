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В столичном озере обнаружили тело женщины

27.12.2017 13:05

Сегодня утром в Киеве на озере Алмазное на поверхности воды нашли тело женщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС столицы.

«Тело женщины найдено в 120 м от берега на поверхности воды. Бойцы с помощью надувной лодки достали тело женщины и передали правоохранительным органам», — отметили спасатели.

Сейчас причины трагедии выясняют правоохранительные органы. // Realist

 

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