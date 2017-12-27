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Во время аннексии Крыма украинским военным рассылали поддельный приказ о сдаче оружия

27.12.2017 13:29

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко утверждает, что во время аннексии Крыма Россия рассылала украинским военным поддельный приказ Министерства обороны о сдаче оружия.

 Об этом 27 декабря он сказал во время допроса в суде по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, сообщает агентство «Украинские новости».

«12 марта 2014 года я получил фельдъегерский пакет от исполняющего обязанности министра обороны Украины Игоря Тенюха, где был приказ о сдаче оружия», – цитирует Воронченко информагентство.

В то же время, как сообщают СМИ, у него вызвала подозрения подпись и.о. министра на документе и печать. Воронченко отметил, что на печати стояла надпись «Секретариат Министерства обороны Украины», который не используется в Украине.

После этого Воронченко, который во время аннексии занимал пост заместителя командующего флотом по береговой обороне, позвонил Тенюху, и тот сказал, что никакого приказа о сдаче оружия не давал.

При этом Воронченко сообщил, что позже захватчики перебили все кабели связи в районе Гвардейского, общение с Киевом проходило только мобильной связью.

Воронченко отметил, что в марте 2014 года российские военные захватили его в плен и держали 4 дня.

В то же время, по словам украинского военного, российский генерал Игорь Турченюк, пытался склонить его перейти на сторону России. После его отказа российские военные взяли штурмом военную часть.

Воронченко утверждает, что вся информация о подготовке захвата Крыма российскими военными передавалась тогдашнему командованию ВМС – Юрий Ильину, Дмитрию Шакуро и Сергею Елисееву, но те на нее никак не реагировали.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

27 декабря суд в Киеве начал допрос Воронченко в качестве свидетеля по делу Януковича.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

 

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