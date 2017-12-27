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Кабмин уволил одиозную замглавы МВД Анастасию Дееву «по собственному желанию»

27.12.2017 13:40

Кабинет Министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря, об этом  сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Кабмин уволил Дееву. Фото: styleinsider.com.ua

 

 

"Дееву уволили по собственному желанию", - сказал он.

Кабмин назначил Дееву замминистра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016 года.

Как сообщалось, Деева рассказала женскому журналу о своей работе и попозировала для фото.

Сообщалось также, что Аваков платит Деевой по тысяче гривен в день.

Анастасия Деева была назначена на должность заместителя Министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Распоряжением КМУ №806 от 26 октября 2016 года. // Українські Новини

 

 

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