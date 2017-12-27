Кабмин уволил одиозную замглавы МВД Анастасию Дееву «по собственному желанию»

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Кабинет Министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря, об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.
"Дееву уволили по собственному желанию", - сказал он.
Кабмин назначил Дееву замминистра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016 года.
Как сообщалось, Деева рассказала женскому журналу о своей работе и попозировала для фото.
Сообщалось также, что Аваков платит Деевой по тысяче гривен в день.
Анастасия Деева была назначена на должность заместителя Министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Распоряжением КМУ №806 от 26 октября 2016 года. // Українські Новини
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