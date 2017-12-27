Кабмин уволил одиозную замглавы МВД Анастасию Дееву «по собственному желанию»

Кабинет Министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря, об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Дееву уволили по собственному желанию", - сказал он.

Кабмин назначил Дееву замминистра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016 года.

Как сообщалось, Деева рассказала женскому журналу о своей работе и попозировала для фото.

Сообщалось также, что Аваков платит Деевой по тысяче гривен в день.

Анастасия Деева была назначена на должность заместителя Министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Распоряжением КМУ №806 от 26 октября 2016 года. // Українські Новини