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Фигуранты обменного списков боевиков отказываются возвращаться в «Л/ДНР»

27.12.2017 13:51

Украинская сторона покажет боевикам, что привезли всех людей по их запросу, однако насильно их террористам никто отдавать не будет.

Как минимум 10-15 человек, которых привезли на обмен на украинских военных, находящихся в заложниках у террористов "Л/ДНР", планируют объявить об отказе переходить на оккупированную территорию уже во время самого обмена.

"Лучше в тюрьме, чем на обмен"

Как сообщает корреспондент ТСН Александр Загородний, на пункт назначения возле КПП "Майорск" уже прибыло около десяти автобусов с людьми, которых планируют обменять на украинских заложников.

Журналисту удалось пообщаться с тремя из них. Так, среди них есть человек, которого обвиняют в событиях 2 мая в Одессе. Он находится под домашним арестом. Говорит, что откажется от обмена, вернется в Одессу и будет сидеть под домашним арестом, продолжит судиться. 

Второй мужчина, который был задержан за кражу в Харькове, заявил, что вообще не понимает, как попал в списки боевиков.

Еще один парень не признался, но намекнул, что около полугода находился на оккупированной территории в рядах незаконных вооруженных формирований. Когда он вернулся на подконтрольную Украине территорию, его задержали и приговорили к восьми годам лишения свободы. Сейчас он уже отбывает срок.

Мужчина говорит, что вернется обратно в украинскую тюрьму, чтобы отсидеть и быть чистым перед законом. "Лучше в тюрьме, чем на обмен", - добавил он.

Как сообщили журналисту мужчины, среди них есть еще по крайней мере 10-15 человек, которые хотят отказаться от обмена. То есть их покажут боевикам, что их привезли. Потом они подпишут документы, что они приехали на обмен, но обмениваться не желают. 

 

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