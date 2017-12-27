На Луганщині засуджено інформатора терористів, який збирав відомості військового характеру

Прокуратурою Луганської області підтримано державне (публічне) обвинувачення стосовно мешканця м. Золоте за фактом сприяння діяльності терористичної організації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Встановлено, що інформатор терористів з лютого по квітень 2016 року збирав відомості військового характеру з обмеженим доступом щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України на території Попаснянського району Луганської області.

Після чого, мобільним зв’язком передавав вказану інформацію так званому «командиру розвідувальної роти», який є бойовиком «6-го окремого мотострілецького козачого полку ім. М. Платова 2-го армійського корпусу народної міліції «ЛНР».

В судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину та дав викривальні покази щодо інших учасників терористичної організації «ЛНР».

Наразі поплічника терористів визнано винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та засуджено до 3 років 2 місяців позбавлення волі.



Прес-служба прокуратури Луганської області