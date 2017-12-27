Священик у стані сп’яніння вчинив ДТП та намагався втекти

Винуватцем вчорашньої ДТП в Івано-Франківську є настоятель храму Вознесіння Господнього в селі Семаківці Городенківського району Андрій Дмитрук.

Як повідомляє КУРС, учора в Івано-Франківську на вулиці Івана Павла ІІ "Мерседес" Е-класу в’їхав у мікроавтобус "Фольксваген Каравела". Винуватець ДТП спробував утекти від патрульних, але його наздогнали за 300 м від місця аварії.

За кермом "Мерседеса" був нетверезий священик. Водія визнали нетверезим за висновком лікаря, патрульні склали на нього постанову за ст. 130 КУпАП.

Винуватцем ДТП виявився настоятель храму Вознесіння Господнього в селі Семаківці Городенківського району Андрій Дмитрук (УПЦ КП). Священик мешкає в Івано-Франківську.