Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

Глава «Укроборонпрома» Романов подал в отставку

27.12.2017 14:24

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов подал в отставку.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

Романов подал в отставку

По его словам, Романов подал в отставку еще до публичной критики премьер-министра Владимира Гройсмана.

Источник добавил, что указанное заявление об отставке было согласовано с Президентом Петром Порошенко.

Как сообщалось, НАБУ начало расследовать масштабную коррупцию в "Укроборонпроме". Банковские счета были использованы должностными лицами "Укрспецэкспорта" для проведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения.

Также сообщалось, что завод "Укроборонпрома" купил для директора автомобиль премиум-класса за 60 тыс. долларов.

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...