Глава «Укроборонпрома» Романов подал в отставку

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов подал в отставку.
Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.
По его словам, Романов подал в отставку еще до публичной критики премьер-министра Владимира Гройсмана.
Источник добавил, что указанное заявление об отставке было согласовано с Президентом Петром Порошенко.
Как сообщалось, НАБУ начало расследовать масштабную коррупцию в "Укроборонпроме". Банковские счета были использованы должностными лицами "Укрспецэкспорта" для проведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения.
Также сообщалось, что завод "Укроборонпрома" купил для директора автомобиль премиум-класса за 60 тыс. долларов.
Постепенное удорожание контрабанды – это тоже метод борьбы с ней, а в комплексе с установлением контроля за продажами в интернете и жесткой позицией ГФС по фискализации...