Глава «Укроборонпрома» Романов подал в отставку

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, Романов подал в отставку еще до публичной критики премьер-министра Владимира Гройсмана.

Источник добавил, что указанное заявление об отставке было согласовано с Президентом Петром Порошенко.

Как сообщалось, НАБУ начало расследовать масштабную коррупцию в "Укроборонпроме". Банковские счета были использованы должностными лицами "Укрспецэкспорта" для проведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения.

Также сообщалось, что завод "Укроборонпрома" купил для директора автомобиль премиум-класса за 60 тыс. долларов.