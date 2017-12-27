Освобождение заложников: первая группа пересекла линию разграничения

Около 14:00 представители боевиков сообщили, что первая группа людей пересекла линию разграничения, однако не остановилась для обмена и возврата в ОРДЛО, а продолжила движение в направлении украинского Бахмута.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

"Первая группа заключенных пересекла линию разграничения, но не остановилась для обмена, а продолжила движение в направлении украинского Бахмута, сообщают представители "ДНР" в СЦКК", - говорится в сообщении издания.

Как сообщает "Громадське" со ссылкой на слова уполномоченного ВР по правам человека Валерии Лутковской, 43 человека из списка тех, кого передают боевикам, отбыли наказание и были освобождены, поэтому не приехали на обмен. Также есть часть людей, которые приехали на обмен, однако отказываются возвращаться на подконтрольную боевикам территорию Донбасса, их около 10-15 человек. Лутковская подчеркнула, что каждый из них будет опрошен в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться в ОРДЛО.

Обмен проходит вблизи Горловки на КПП "Майорское".