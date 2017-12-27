Bitcoin Diamond стал частью мошеннической схемы

Производитель аппаратных кошельков Ledger предупредил в своем Twitter-аккаунте о мошеннических схемах, связанных с хардфорком Bitcoin Diamond (BCD). В частности, сайты предлагают держателям биткоина (Bitcoin) получить новую криптовалюту и после введения парольной фразы крадут средства. Подозрения падают и на саму криптовалюту.

Как сообщает Ledger, злоумышленники пользуются доверчивостью держателей биткоина, заманивая их на множество сайтов, с помощью которых якобы можно получить новую криптовалюту.

Подозрения Ledger дополняются подозрений относительно разработчиков Bitcoin Diamond и их целей.

Блогер bitcoinblooddiamond назвал Bitcoin Diamond «скамом огромных масштабов»: команда анонимна, а ее активность в соцсетях минимальна, кроме того, нет описания технических деталей и информации о сотрудничестве с биржами криптовалют. В частности, блогер пишет:

«У Bitcoin Diamond нет блокчейна и кода. Это скам, созданный специально для того, чтобы украсть ваши биткоины. Если вы держите Bitcoin Diamond, продавайте их немедленно».

Хардфорк Bitcoin Diamond, инициаторами которого стали три анонимных разработчика, состоялся в конце ноября. Новый токен имеет тикер BCD, его поддерживают 28 бирж, включая OKEx и CEX.com.

От биткоина Bitcoin Diamond отличается увеличенным в десять раз максимальным объемом эмиссии, размером блока в 8 Мб, а также другим алгоритмом майнинга (оптимизированный X13; рассчитан на GPU). Кроме того, в нем реализована защита от повторного воспроизведения и поддержка SegWit. // Insider.pro