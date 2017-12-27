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В Киеве легковушка «нанизалась» на отбойник (фото)

27.12.2017 14:57

ДТП произошло на Броварском проспекте, водитель чудом уцелел

На Броварском проспекте в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором людям чудом удалось избежать травм. По предварительным данным, во вторник вечером легковушка двигалась в сторону Киева. На дороге авто кто-то подрезал.

ДТП

Водитель выкрутил руль в левую сторону, и машина напоролась на отбойник. Очевидцы говорят, что металлическая конструкция насквозь пронзила авто – отбойник вошел в районе передней левой фары и вышел через заднее стекло около багажника.

ДТП

Удивительно, но водителю удалось отделаться только сильным испугом: отбойник прошел всего в нескольких сантиметрах от его ноги. Медпомощь ему оказали на месте, от госпитализации мужчина отказался.

ДТП

ДТП

Но в этой аварии пострадало и другое авто – Subaru, которое двигалось за легковушкой. Водитель пытался избежать столкновения и тоже разбил свою машину. С обстоятельствами ДТП разбирались правоохранители. // Сегодня

 

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