Обмен с боевиками «ЛНР» завершился. Им отдали 75 человек

Процесс обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ЛНР" завершен, последним отдали 75 человек.

Об этом заявила в среду руководитель группы по обмену пленными от "ЛНР" Ольга Кобцева, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Нам отдали 75 человек", - сказала О.Кобцева.

Указано, что процедура обмена проходит на нейтральной территории между подконтрольным правительству населенным пунктом Майорское и оккупированной Горловкой. Сообщается, что за процедурой наблюдают представители СММ ОБСЕ и МККК.