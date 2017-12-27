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Обмен с боевиками «ЛНР» завершился. Им отдали 75 человек

27.12.2017 15:08

Процесс обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ЛНР" завершен, последним отдали 75 человек.

Об этом заявила в среду руководитель группы по обмену пленными от "ЛНР" Ольга Кобцева, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Нам отдали 75 человек", - сказала О.Кобцева.

Обмен удерживаемыми между украинской стороной и "ЛНР" завершился

Указано, что процедура обмена проходит на нейтральной территории между подконтрольным правительству населенным пунктом Майорское и оккупированной Горловкой. Сообщается, что за процедурой наблюдают представители СММ ОБСЕ и МККК.

 

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