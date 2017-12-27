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Скончался легендарный канадский хоккеист с украинскими корнями

27.12.2017 15:20

26 декабря в Торонто скончался знаменитый канадский хоккейный голкипер Джонни Бауэр. Ему было 94 года.

О смерти легендарного хоккеиста сообщил его внук Джон Бауэр III.

Джонни Бауэр

"С большим сожалением семья Бауэр сообщает о кончине легенды "Торонто Мэйпл Лифс" Джонни Бауэра после борьбы с пневмонией", - написал внук хоккеиста.

В ходе своей спортивной карьеры Бауэр четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в составе "Мэйпл Лифс", а также дважды получал награду лучшему вратарю НХЛ (в 1961 и 1965 годах). В сильнейшей хоккейной лиге мира Бауэр провел 552 матча. В 1976 году голкипер был введен в Зал славы хоккея.

Отметим, что Бауэр родился 8 января 1924 года в семье украинских переселенцев. // Апостроф

 

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