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В перевернувшемся на Киевщине автобусе пострадали 13 человек

27.12.2017 15:31

Водитель не справился с управлением

Во вторник поздно вечером на 12-м километре дороги "Мытница-Фастов" (Киевская область) водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость движения, в результате – не справился с управлением.

Автобус слетел в кювет. Фото ГУ НП в Киевской области

 

Автобус, двигавшийся по маршруту "Киев-Фастов", слетел в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находились 22 пассажира.

В результате дорожно-транспортного происшествия 13 человек с телесными повреждениями различной степени был доставлены в районную больницу, семерых пришлось госпитализировать.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. // Сегодня

 

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