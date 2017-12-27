В перевернувшемся на Киевщине автобусе пострадали 13 человек

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Водитель не справился с управлением
Во вторник поздно вечером на 12-м километре дороги "Мытница-Фастов" (Киевская область) водитель микроавтобуса не выбрал безопасную скорость движения, в результате – не справился с управлением.
Автобус, двигавшийся по маршруту "Киев-Фастов", слетел в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находились 22 пассажира.
В результате дорожно-транспортного происшествия 13 человек с телесными повреждениями различной степени был доставлены в районную больницу, семерых пришлось госпитализировать.
По данному факту полиция открыла уголовное производство. // Сегодня
Постепенное удорожание контрабанды – это тоже метод борьбы с ней, а в комплексе с установлением контроля за продажами в интернете и жесткой позицией ГФС по фискализации...