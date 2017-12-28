Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

В варшавском аэропорту двух украинцев задержали с контрабандными сигаретами на 25 тысяч евро

27.12.2017 15:43

Двое украинцев из Одессы пытались ввезти в Польшу около 100 тыс. контрабандных сигарет.

Однако им воспрепятствовали сотрудники Национальной налоговой администрации, передает Польское радио. Отмечается, что табачные изделия нашли в багаже пассажиров в аэропорту Шопена в Варшаве.

контрабанда

Также сообщается, что они сначала планировали следующий перелет до Милана. Однако передумали и решили закончить путешествие в Польше, надеясь на меньшую бдительность польских сотрудников во время ночной смены.

Украинцев проверили, когда они шли по коридору для тех, кто не имеет вещей для обязательного декларирования. Оказалось, что в их багаже есть только коробки сигарет с украинскими акцизными марками. Налоговая палата проинформировала, что сумма возможных убытков составляет свыше 105 тысяч злотых (25 тысяч евро). // ТСН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...