В варшавском аэропорту двух украинцев задержали с контрабандными сигаретами на 25 тысяч евро

Однако им воспрепятствовали сотрудники Национальной налоговой администрации, передает Польское радио. Отмечается, что табачные изделия нашли в багаже пассажиров в аэропорту Шопена в Варшаве.

Также сообщается, что они сначала планировали следующий перелет до Милана. Однако передумали и решили закончить путешествие в Польше, надеясь на меньшую бдительность польских сотрудников во время ночной смены.

Украинцев проверили, когда они шли по коридору для тех, кто не имеет вещей для обязательного декларирования. Оказалось, что в их багаже есть только коробки сигарет с украинскими акцизными марками. Налоговая палата проинформировала, что сумма возможных убытков составляет свыше 105 тысяч злотых (25 тысяч евро). // ТСН