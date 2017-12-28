В Одессе арестовали боевика «ДНР»

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Суд в Одессе арестовал мужчину, которого подозревают в участии в террористической организации "ДНР".
Об этом сообщила Прокуратура Одесской области на своем официальном сайте.
"По ходатайству прокуратуры Одесской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Одесской области судом взят под стражу подозреваемого в участии в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины)", - написали там.
Следователи считают, что 36-летний житель Одессы с конца 2014-го по середину 2015 года находился среди террористов "ДНР", где "служил" в одной с разведывательных рот мотострелковой бригады "ДНР".
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