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В Одессе арестовали боевика «ДНР»

27.12.2017 15:55

Суд в Одессе арестовал мужчину, которого подозревают в участии в террористической организации "ДНР".

Об этом сообщила Прокуратура Одесской области на своем официальном сайте.

Картинки по запросу арест

"По ходатайству прокуратуры Одесской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в Одесской области судом взят под стражу подозреваемого в участии в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины)", - написали там.

Следователи считают, что 36-летний житель Одессы с конца 2014-го по середину 2015 года находился среди террористов "ДНР", где "служил" в одной с разведывательных рот мотострелковой бригады "ДНР".

Мужчине угрожает до 15 лет заключения. // Апостроф

 

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