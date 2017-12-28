В Киеве «насидрившийся» водитель сбил трехлетнюю девочку на тротуаре и разнес киоск (видео)

Девочку с разбитой головой и подозрением на травму позвоночника забрала карета скорой

На ул. Кустанайской в Голосеевском районе Киева пьяный водитель автомобиля Škoda Fabia въехал в торговый киоск и сбил трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом. Об этом сообщает портал "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото: ДТП.kiev.ua

Авария произошла около 13:00. Как отмечает портал, водитель двигался вверх по улице и врезался в припаркованный Mercedes, после чего его бросило прямо в киоск.

Потерпевшую девочку забрала в больницу машина скорой помощи. У ребенка разбита голова, есть подозрение на травму позвоночника. По свидетельствам очевидцев, у ребенка разрезана щека, около 20 см.

На видео, которое опубликовал "Киев Оперативный", водитель автомобиля признался, что перед тем как сесть за руль, употреблял сидр.

Водителя задержали полицейские. // 112.ua