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В Киеве «насидрившийся» водитель сбил трехлетнюю девочку на тротуаре и разнес киоск (видео)

27.12.2017 16:07

Девочку с разбитой головой и подозрением на травму позвоночника забрала карета скорой

На ул. Кустанайской в Голосеевском районе Киева пьяный водитель автомобиля Škoda Fabia въехал в торговый киоск и сбил трехлетнюю девочку, которая вместе с мамой стояла рядом. Об этом сообщает портал "Киев Оперативный" в Facebook.

В Киеве пьяный водитель сбил трехлетнюю девочку на тротуаре разнес киоск

Фото: ДТП.kiev.ua 

Авария произошла около 13:00. Как отмечает портал, водитель двигался вверх по улице и врезался в припаркованный Mercedes, после чего его бросило прямо в киоск.

В Киеве пьяный водитель сбил трехлетнюю девочку на тротуаре разнес киоск

Потерпевшую девочку забрала в больницу машина скорой помощи. У ребенка разбита голова, есть подозрение на травму позвоночника. По свидетельствам очевидцев, у ребенка разрезана щека, около 20 см.

На видео, которое опубликовал "Киев Оперативный", водитель автомобиля признался, что перед тем как сесть за руль, употреблял сидр. 

Водителя задержали полицейские. // 112.ua

 

 

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