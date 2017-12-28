Из плена боевиков «ДНР» освободили ученого Игоря Козловского

В плену боевиков так называемой "Донецкой народной республики" находился известный украинский ученый-религиовед Игорь Козловский. Боевики долго не включали его в списки на обмен и обвиняли в том, что он якобы хранил в квартире две гранаты

Историк Игорь Козловский был захвачен боевиками в оккупированном Донецке 27 января 2016 г. У него в квартире провели обыск и отвезли в один из подвалов "МГБ ДНР".

Задержание произошло буквально сразу после того, как в оккупированном городе пытались подорвать памятник Ленину. Какой-то официальной информации о причинах задержания ученого не было. Сначала появилась информация, что его обвиняли в хранении боеприпасов или шпионаже. А жена Козловского Валентина сказала, что проводившие в квартире обыск назвали причиной "неправильную переписку в Facebook". При этом из квартиры ученого вынесли технику и документы. В так называемой "ДНР" заявили, что он якобы хранил в квартире две гранаты, а "Обвинительный акт" против ученого состоял всего из шести страниц.

Козловский не уезжал из оккупированного города, потому что у него там парализованный сын Святослав. Последнего таки решились вывезти из города после ареста ученого.

Родственники даже наняли в Донецке адвоката, но успехов никаких. И говорили, что Козловский никогда никакую политическую деятельность не вел, и причин для задержания вовсе не было.

Летом 2016 г. украинская сторона в Минске передавала списки на обмен боевикам, где фигурировала фамилия Козловского, а в ответ услышала, что он шпион.

В начале мая так называемый "военный трибунал" террористической организации "ДНР" приговорил Игоря Козловского к тюремному заключению. Несмотря на требования правозащитников, боевики террористической организации "ДНР" переместили ученого Игоря Козловского из Донецка в Никитовскую исправительную колонию №87 в Горловке.

Козловский известен и далеко за пределами Украины. Он окончил исторический факультет Донецкого государственного университета и получил диплом с отличием, а в 1980-1984 гг. учился в аспирантуре Института истории Украины НАН. Он успел поработать на различных должностях в Донецком областном исполкоме, а в Донецкой областной государственной администрации был ведущим специалистом по делам религии. Был руководителем Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений уже расформированного Донецкого государственного института искусственного интеллекта. Потом работал на кафедре философии Донецкого национального технического университета.

Козловский - президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, президент общественной организации "Центр Дискавери", заместитель гетмана Украинского реестрового казачества по вопросам международных связей, личного состава и религии, руководитель Международного центра христианско-мусульманского диалога и сотрудничества. Он автор десятков научных, научно-популярных и литературно-художественных публикаций. Его работы переведены на многие языки, он также удостоен множества наград и орденов. Игорь Анатольевич является действительным членом Королевского колледжа дворянства (Португалия) и имеет орденский знак этой организации, а также является почетным гражданином штата Оклахома (США). Он награжден медалью Австрийского общества Альберта Швейцера.

В мае нынешнего года стало известно, что Игоря Козловского включили в списокна обмен. // 112.ua