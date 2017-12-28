Процесс обмена завершился, освобождены 74 украинца

В результате завершившегося в среду обмена удерживаемыми лицами на Донбассе были освобождены 74 заложника, удерживавшихся ранее на неподконтрольных правительству территориях Донбасса.

Об этом сообщает представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Добрые новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!", - написала И.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в среду. // Интерфакс-Украина