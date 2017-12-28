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Процесс обмена завершился, освобождены 74 украинца

27.12.2017 16:45

В результате завершившегося в среду обмена удерживаемыми лицами на Донбассе были освобождены 74 заложника, удерживавшихся ранее на неподконтрольных правительству территориях Донбасса.

Об этом сообщает представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Процесс обмена завершился, освобождены 74 украинца

"Добрые новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!", - написала И.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в среду. // Интерфакс-Украина

 

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