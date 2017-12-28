Как украсть 87 миллионов: опубликована запись переговоров запорожских чинуш

В ГПУ опубликовали оперативные материалы по чиновникам-коррупционерам

В Генеральной прокуратуре опубликовали видео с оперативными материалами по запорожским коррупционерам, среди которых оказались заместитель мэра Запорожья, заместитель главы Запорожского облсовета местные депутаты и бизнесмены.

Ролик выложен на канале ГПУ в Youtube.

Фигурантам дела инкриминируют хищения порядка 87 миллионов гривен на подрядах по строительству стадионов и спортивных площадок.

Кроме чиновников и бизнесменов подозреваемыми являются также около 30 бухгалтеров крупных предприятий.

Напомним, 21 декабря Харьковская областная прокуратура и СБУ провели обыски у чиновников города Запорожье по факту присвоения имущества. // Сегодня