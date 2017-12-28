Как украсть 87 миллионов: опубликована запись переговоров запорожских чинуш

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В ГПУ опубликовали оперативные материалы по чиновникам-коррупционерам
В Генеральной прокуратуре опубликовали видео с оперативными материалами по запорожским коррупционерам, среди которых оказались заместитель мэра Запорожья, заместитель главы Запорожского облсовета местные депутаты и бизнесмены.
Ролик выложен на канале ГПУ в Youtube.
Фигурантам дела инкриминируют хищения порядка 87 миллионов гривен на подрядах по строительству стадионов и спортивных площадок.
Кроме чиновников и бизнесменов подозреваемыми являются также около 30 бухгалтеров крупных предприятий.
Напомним, 21 декабря Харьковская областная прокуратура и СБУ провели обыски у чиновников города Запорожье по факту присвоения имущества. // Сегодня
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