На Николаевщине будут судить «мажора», расстрелявшего прохожего в центре города

14 октября нынешнего года 20-летний житель Южноукраинска, отдыхая со своими друзьями в ночном кулбе находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле ночного клуба и супермаркета подошел к незнакомому человеку и беспричинно нанес поэтому удар кулаком в лицо.

В конфликтную ситуацию вмешался прохожий, который начал делать дебоширу замечания с требованием прекратить хулиганство. В ответ правонарушитель достал из кармана своей куртки травматический пистолет и трижды выстрелил в мужчину. Две пули попали потерпевшему в область живота, третья — в ногу.

Сотрудники полиции, прибывшие на место преступления, задержали злоумышленника и надели наручники. Но в это время подбежала группа молодых людей, которые окружили двух сотрудников полиции, оттеснив их от задержанного и забрали у последнего пистолет. После этого группа людей посадила его в автомобиль и правонарушители с места происшествия скрылись.

Позже злоумышленника все же задержали. Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 296 УК Украины («Умышленное причинение легких телесных повреждений и хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений»). Злоумышленнику грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Действия других фигурантов квалифицированы по ч.2 ст. 343 УК Украины («Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа»). Прокуратура передала уголовное производство в Южноукраинский суд. // Факты