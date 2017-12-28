Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Запорожье бизнесменов атакуют «липовые» налоговики

27.12.2017 17:29

Самозваные налоговики вымогают деньги, пугая проверками.

Государственная фискальная служба в Запорожье сообщила об атаке аферистов на местных предпринимателей.

Архивное фото

Об этом говорится в заявлении пресс-службы областного управления ГФС.

"Работают они по старой схеме: звонят якобы от имени руководителя фискальной службы и предлагают заранее положительно "решить" вопрос с будущей проверкой. Для этого советуют перевести определенную сумму вознаграждения", – говорится в сообщении.

Так, в последних инцидентах мошенник представлялся заместителем начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Олегом Матвийчуком. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...