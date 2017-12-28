В Запорожье бизнесменов атакуют «липовые» налоговики

Государственная фискальная служба в Запорожье сообщила об атаке аферистов на местных предпринимателей.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы областного управления ГФС.

"Работают они по старой схеме: звонят якобы от имени руководителя фискальной службы и предлагают заранее положительно "решить" вопрос с будущей проверкой. Для этого советуют перевести определенную сумму вознаграждения", – говорится в сообщении.

Так, в последних инцидентах мошенник представлялся заместителем начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Олегом Матвийчуком. // Сегодня