В Запорожье бизнесменов атакуют «липовые» налоговики

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Самозваные налоговики вымогают деньги, пугая проверками.
Государственная фискальная служба в Запорожье сообщила об атаке аферистов на местных предпринимателей.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы областного управления ГФС.
"Работают они по старой схеме: звонят якобы от имени руководителя фискальной службы и предлагают заранее положительно "решить" вопрос с будущей проверкой. Для этого советуют перевести определенную сумму вознаграждения", – говорится в сообщении.
Так, в последних инцидентах мошенник представлялся заместителем начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Олегом Матвийчуком. // Сегодня
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