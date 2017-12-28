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Супруги 17 лет держали психбольную дочь взаперти и морили ее голодом

27.12.2017 17:42

 Полиция города Неягава в префектуре Осака в Японии задержала мужчину и его жену, которых подозревают в жестоком обращении с совершеннолетней дочерью и ее убийстве.

Женщину с расстройством психики на десятки лет лишили свободы и кормили всего один раз в день. На момент смерти 33-летняя потерпевшая Аири Какимото весила всего 19 килограммов и была ростом 145 см, пишет The Japan Times.
 
Внутри помещения были установлены видеокамеры, позволявшие вести круглосуточное наблюдение за узницейЗа убийство Аири под стражу были заключены ее родители - 55-летний Ясутака Какимото и 53-летняя Иукари Какимото. По предварительным данным, они уже дают признательные показания. Со слов задержанных, дочь в течение долгого времени была заперта в комнате площадью 3 квадратных метра, а кормили ее один раз в сутки.
 
Свои действия супруги объяснили тем, что дочь страдала от психического заболевания, а в возрасте 16-17 лет у нее начались приступы агрессии. Это и вынудило родителей превратить одну из комнат в импровизированную тюрьму, чтобы обезопасить себя от "сумасшедшей" дочери.
 
Полицейские осмотрели дом, в котором жили подозреваемые, и выяснили, что из комнаты Аири был только один выход, который закрывали две двери. Их можно было открыть только с внешней стороны.
 
Внутри помещения были установлены видеокамеры, позволявшие вести круглосуточное наблюдение за узницей. Также в комнате был оборудован самодельный туалет. А через стену была выведена труба, через которую подавалась вода из бака, находившегося за пределами дома. Таким образом, женщина могла утолять жажду и справлять естественные надобности в любое время.
 
Одноэтажный дом семьи Какимото был окружен двухметровым забором.
 
Предполагается, что Аири умерла примерно 18 декабря. Под незаконным "домашним арестом" она провела 17 лет. Травмы на теле Аири свидетельствуют о том, что ее, возможно, приковывали к кровати.
 
В японском обществе до сих пор сохраняется неприязненное отношение к инвалидам с физическими и умственными проблемами, которое транслируется и на членов их семей, отмечает The Daily Mail. Эти стереотипы вынуждают родственников больных людей изолировать их от общества.
 
В 2000 году в Японии был арестован мужчина, который девять лет держал в своем доме в Касивадзаки (префектура Ниигата) девушку. Пострадавшая была похищена в 1990 году. На тот момент ей было девять лет. // NEWSru.com
 

 

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