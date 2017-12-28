9-летний ребенок сломал позвоночник в развлекательном комплексе Одессы

В Одессе полиция начала расследование по факту получения тяжелой травмы 9-летним ребенком в развлекательном комплексе.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в Киевский отдел полиции Одессы поступило сообщение о том, что 9-летняя девочка упала с батута в детском развлекательном комплексе.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно установлено, что в результате падения девочка получила травму в виде закрытого перелома позвоночника. Ребенка госпитализировали.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнил представитель главка, ЧП произошло 24 декабря в детском батутному центре Sky Park, расположенном на Люстдорфской дороге.