9-летний ребенок сломал позвоночник в развлекательном комплексе Одессы

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Полиция расследует служебную халатность работников развлекательного центра.
В Одессе полиция начала расследование по факту получения тяжелой травмы 9-летним ребенком в развлекательном комплексе.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в Киевский отдел полиции Одессы поступило сообщение о том, что 9-летняя девочка упала с батута в детском развлекательном комплексе.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно установлено, что в результате падения девочка получила травму в виде закрытого перелома позвоночника. Ребенка госпитализировали.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Как уточнил представитель главка, ЧП произошло 24 декабря в детском батутному центре Sky Park, расположенном на Люстдорфской дороге.
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