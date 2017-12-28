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9-летний ребенок сломал позвоночник в развлекательном комплексе Одессы

27.12.2017 17:55

Полиция расследует служебную халатность работников развлекательного центра.

 

В Одессе полиция начала расследование по факту получения тяжелой травмы 9-летним ребенком в развлекательном комплексе.

В Одессе ребенок упал с батута и сломала позвоночник / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в Киевский отдел полиции Одессы поступило сообщение о том, что 9-летняя девочка упала с батута в детском развлекательном комплексе.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно установлено, что в результате падения девочка получила травму в виде закрытого перелома позвоночника. Ребенка госпитализировали.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнил представитель главка, ЧП произошло 24 декабря в детском батутному центре Sky Park, расположенном на Люстдорфской дороге.

 

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